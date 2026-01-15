AccueilOpen d'AustralieAlcaraz impressionne face à un membre du Top 10 avant le début...
Open d'Australie

Alcaraz impres­sionne face à un membre du Top 10 avant le début du tournoi

Thomas S
Par Thomas S

-

430

Quelques heures après le tirage au sort de l’édi­tion 2026 de l’Open d’Australie, où il a plutôt été épargné, Carlos Alcaraz affron­tait le 6e joueur mondial Alex De Minaur, dans un match exhi­bi­tion sur la Rod Laver Arena.

Et le numéro 1 mondial s’est montré sans pitié pour le local, s’im­po­sant, 6–3, 6–4, en 1h25 de jeu. 

Affûté et concentré, l’Espagnol envoie un message très positif à trois jours de son entrée en lice face à un Australien, Adam Walton, 79e mondial. 

Publié le jeudi 15 janvier 2026 à 16:21

Article précédent
« Les chances de Djokovic de remporter un 25e Grand Chelem dimi­nuent, mais avec un cham­pion comme Novak, le tennis nous a appris une chose… »
Article suivant
Novak Djokovic empiète encore sur l’hé­ri­tage de Roger Federer

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.