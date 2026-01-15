Quelques heures après le tirage au sort de l’édition 2026 de l’Open d’Australie, où il a plutôt été épargné, Carlos Alcaraz affrontait le 6e joueur mondial Alex De Minaur, dans un match exhibition sur la Rod Laver Arena.
Et le numéro 1 mondial s’est montré sans pitié pour le local, s’imposant, 6–3, 6–4, en 1h25 de jeu.
Smiles all round for RLA 😀— #AusOpen (@AustralianOpen) January 15, 2026
Carlito defeats de Minaur 6–3 6–4 in the opening week showdown 💪@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/sw3XHcoJxD
Affûté et concentré, l’Espagnol envoie un message très positif à trois jours de son entrée en lice face à un Australien, Adam Walton, 79e mondial.
Publié le jeudi 15 janvier 2026 à 16:21