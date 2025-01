De passage en confé­rence de presse après sa défaite en quatre sets face à Novak Djokovic en quarts de finale de l’Open d’Australie ce mardi, Carlos Alcaraz a forcé­ment été inter­rogé sur le problème physique dont a été victime le Serbe à la fin du premier set.

Et lors­qu’un jour­na­liste lui a demandé en quoi l’at­ti­tude et les dépla­ce­ments de Djokovic étaient diffé­rents entre les diffé­rents moments du match, l’Espagnol est apparu un peu décon­te­nancé. Extraits

Question : Vous êtes très précis sur ce que vous avez remarqué dans ses mouve­ments au deuxième set, puis aux troi­sième et quatrième sets. En quoi était‐ce différent ?

CARLOS ALCARAZ : Je pense que tout le monde a vu que dans le deuxième set, il avait un peu de mal à se déplacer. Je ne sais pas si c’était plus sur le coup droit ou sur le revers, mais c’était évident qu’il avait du mal. Ensuite, dans les troi­sième et quatrième sets, je n’ai rien vu de mauvais de sa part. Je ne dis pas qu’il a fait le show. Je dis juste que, je ne sais pas, c’est évident et tout le monde l’a vu. Il est évident, et tout le monde l’a vu, qu’il a eu des diffi­cultés dans le deuxième set. Puis au troi­sième et au quatrième set, il a montré qu’il était vrai­ment bon.