Après son succès impressionnant face à Tommy Paul, Carlos a confirmé qu’il était en très grande forme. Interrogé sur le rôle que doit jouer son team et son entraineur pour qu’il progresse encore comme cela est le cas pour son service, Carlos a été clair sur son rôle qu’il joue dans ce processus.
« Mon équipe et mon entraineur peuvent me dire ce qu’ils veulent, mais si je ne me sens pas à l’aise, je doit faire autre chose. Donc, je pense que la première chose, c’est que le joueur doit se sentir à l’aise, et j’ai pleinement confiance en mon équipe, je sais qu’ils vont me proposer quelque chose dont je suis sûr ou dont ils sont sûrs que je vais me sentir à l’aise, que ce soit un mouvement ou autre chose. Mais, oui, je me sens vraiment très à l’aise avec tout ce que j’ai fait jusqu’à présent avec mon équipe ou les ajustements que j’ai faits moi‐même. Mais, oui, je pense que je dois être à l’aise sur le terrain, et je pense que c’est la chose la plus important »
Publié le dimanche 25 janvier 2026 à 09:27