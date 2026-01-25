Après son succès impres­sion­nant face à Tommy Paul, Carlos a confirmé qu’il était en très grande forme. Interrogé sur le rôle que doit jouer son team et son entrai­neur pour qu’il progresse encore comme cela est le cas pour son service, Carlos a été clair sur son rôle qu’il joue dans ce processus.

« Mon équipe et mon entrai­neur peuvent me dire ce qu’ils veulent, mais si je ne me sens pas à l’aise, je doit faire autre chose. Donc, je pense que la première chose, c’est que le joueur doit se sentir à l’aise, et j’ai plei­ne­ment confiance en mon équipe, je sais qu’ils vont me proposer quelque chose dont je suis sûr ou dont ils sont sûrs que je vais me sentir à l’aise, que ce soit un mouve­ment ou autre chose. Mais, oui, je me sens vrai­ment très à l’aise avec tout ce que j’ai fait jusqu’à présent avec mon équipe ou les ajus­te­ments que j’ai faits moi‐même. Mais, oui, je pense que je dois être à l’aise sur le terrain, et je pense que c’est la chose la plus important »