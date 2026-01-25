L’Open d’Australie qui propose toujours des concepts uniques a branché depuis quelques éditions une caméra dans les allées des vestiaires de Melbourne Park. Logiquement quelques scènes qui devraient passer inaper­çues ont alors le poten­tiel de devenir mythique.

omg carlitos with rod Laver 🥹 pic.twitter.com/v1QU32Z4kW — f (@fvaeey) January 25, 2026

Celle ci‐dessus où Rod Laver fait tout son possible pour avoir un selfie avec Carlos Alacaraz est plus que touchante. L’ancien joueur austra­lien âgé de 87 ans agrippe Carlitos avec un peu de fébri­lité et l’Espagnol toujours souriant s’exé­cute avec joie.

On peut avoir été le meilleur joueur de tous les temps et s’en remettre à un digne succes­seur et même si l’on ne peut parler de passage de témoin, cette image est belle..