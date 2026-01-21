Carlos Alcaraz est‐il vrai­ment sincère ou fait‐il preuve d’une pointe de fausse modestie ? La ques­tion mérite d’être posée après la sortie du numéro 1 mondial sur son rôle d’am­bas­sa­deur du tennis et de succes­seur légi­time de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

De passage ce mercredi en confé­rence de presse à Melbourne après sa quali­fi­ca­tion pour le troi­sième tour de l’Open d’Australie, le numéro 1 mondial a refusé ce statut si encom­brant d’am­bas­sa­deur de son sport. Sans doute une manière de se protéger même si la réalité ne ment pas. Extraits.

Q. En tant que numéro 1 mondial, l’un des plus grands noms du tennis, vous sentez‐vous respon­sable d’être un ambas­sa­deur de ce sport, de le déve­lopper comme l’ont fait Federer, Nadal et Djokovic avant vous ?

Carlos Alcaraz. « Pas vrai­ment. Je ne pense pas à être un bon ambas­sa­deur du tennis. Mais évidem­ment, en même temps, vu ma façon de jouer, comme je l’ai dit à plusieurs reprises, parfois, je cherche simple­ment à divertir les gens, à les inciter à regarder davan­tage le tennis. Mais d’un autre côté, je ne pense pas devoir être le meilleur ambas­sa­deur possible du tennis. Quand je monte sur le court, je fais ce que j’aime, je joue simple­ment au tennis. C’est comme ça que je peux être le meilleur ambas­sa­deur possible du tennis. Il s’agit simple­ment d’aimer ce que l’on fait et de profiter de chaque seconde passée sur le court. Je pense que c’est tout. C’est tout ce que j’ai en tête. »