Vainqueur à l’US Open, et à l’Open d’Australie, il ne reste plus que deux titres à glaner pour l’Espagnol et il réalisera le Grand Chelem sur deux ans. Mais on sent que sa vraie motivation est encore plus forte pour tenter de parvenir à remporter les 4 titres la même année. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, il a été assez clair sur ses intentions.
« Évidemment, c’est quelque chose que j’aimerais. Qui ne le voudrait pas ? Au final, nous travaillons pour remporter autant de tournois du Grand Chelem que possible, nous nous entraînons pour cela, qui ne voudrait pas remporter les quatre la même année ? J’espère que cela arrivera un jour, mais je pense que, comme je l’ai dit, la meilleure façon d’aborder cela et d’y parvenir est de prendre les choses une par une. Il s’agit de se dire : « Bon, j’ai déjà l’Australie, je vais le célébrer, en profiter, savourer le moment, car nous savons à quel point il est difficile de remporter un trophée comme celui‐ci. Mais mon esprit est déjà tourné vers Roland Garros, pour voir ce que nous pouvons faire à Roland Garros et y aller étape par étape, car la saison est très longue, avec de nombreux tournois, mais évidemment, ce serait fou de viser cela en une seule année. »
Publié le lundi 2 février 2026 à 08:21