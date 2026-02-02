Vainqueur à l’US Open, et à l’Open d’Australie, il ne reste plus que deux titres à glaner pour l’Espagnol et il réali­sera le Grand Chelem sur deux ans. Mais on sent que sa vraie moti­va­tion est encore plus forte pour tenter de parvenir à remporter les 4 titres la même année. Interrogé à ce sujet en confé­rence de presse, il a été assez clair sur ses intentions.

« Évidemment, c’est quelque chose que j’ai­me­rais. Qui ne le voudrait pas ? Au final, nous travaillons pour remporter autant de tour­nois du Grand Chelem que possible, nous nous entraî­nons pour cela, qui ne voudrait pas remporter les quatre la même année ? J’espère que cela arri­vera un jour, mais je pense que, comme je l’ai dit, la meilleure façon d’aborder cela et d’y parvenir est de prendre les choses une par une. Il s’agit de se dire : « Bon, j’ai déjà l’Australie, je vais le célé­brer, en profiter, savourer le moment, car nous savons à quel point il est diffi­cile de remporter un trophée comme celui‐ci. Mais mon esprit est déjà tourné vers Roland Garros, pour voir ce que nous pouvons faire à Roland Garros et y aller étape par étape, car la saison est très longue, avec de nombreux tour­nois, mais évidem­ment, ce serait fou de viser cela en une seule année. »