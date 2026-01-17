En conférence de presse à Melbourne, Carlos Alcaraz n’a pas fui la pression. L’Espagnol a répété que son objectif majeur en 2026 était de remporter l’Open d’Australie (du 18 janvier au 1er février), le seul tournoi du Grand Chelem qui manque encore à son palmarès.
« Comme je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, je pense que c’est mon objectif principal pour cette année. C’est mon premier tournoi et mon grand objectif. Il sera très intéressant de voir comment je me suis préparé : je pense avoir fait une excellente pré‐saison et être en très bonne forme physique. Je suis impatient, j’ai envie de remporter ce titre, j’ai envie de signer un grand résultat ici. Je me prépare autant que possible et j’ai hâte que le tournoi commence. »
Publié le samedi 17 janvier 2026 à 13:02