En confé­rence de presse à Melbourne, Carlos Alcaraz n’a pas fui la pres­sion. L’Espagnol a répété que son objectif majeur en 2026 était de remporter l’Open d’Australie (du 18 janvier au 1er février), le seul tournoi du Grand Chelem qui manque encore à son palmarès.

« Comme je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, je pense que c’est mon objectif prin­cipal pour cette année. C’est mon premier tournoi et mon grand objectif. Il sera très inté­res­sant de voir comment je me suis préparé : je pense avoir fait une excel­lente pré‐saison et être en très bonne forme physique. Je suis impa­tient, j’ai envie de remporter ce titre, j’ai envie de signer un grand résultat ici. Je me prépare autant que possible et j’ai hâte que le tournoi commence. »