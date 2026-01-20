Opposé ce mardi à Yannick Hanfmann, au deuxième tour de l’Open d’Australie, après une entrée en lice correcte face au local Watson, Carlos Alcaraz a été invité à s’exprimer en conférence de presse sur les causes de son manque de réussite à Melbourne (deux quarts de finale en quatre participations).
Et l’actuel numéro 1 mondial a tenu à insister sur sa malchance au tirage au sort après avoir écopé d’Alexander Zverev et de Novak Djokovic lors des deux dernières éditions. Une réponse maligne qui permet d’éviter soigneusement le sujet de son niveau de jeu lors de ces deux rencontres où il aurait certainement pu mieux faire.
« Je dirais que c’est difficile pour moi de ne pas être allé plus loin que les quarts de finale ici, en Australie, car j’ai l’impression de bien jouer. Ces deux dernières années, j’ai vraiment bien joué. Mais en quarts de finale, j’ai perdu contre Zverev et contre Djokovic. Je pense que ce n’est pas habituel de jouer contre ce genre de joueurs en quarts de finale quand on est numéro 1 ou 2 mondial. Mais ce n’est pas une excuse. Je veux juste faire mieux que les années précédentes. J’ai donc le sentiment que cette année sera probablement l’une de celles où je pourrai ou où j’aurai la chance d’aller plus loin. »
Publié le mardi 20 janvier 2026 à 20:18