Opposé ce mardi à Yannick Hanfmann, au deuxième tour de l’Open d’Australie, après une entrée en lice correcte face au local Watson, Carlos Alcaraz a été invité à s’ex­primer en confé­rence de presse sur les causes de son manque de réus­site à Melbourne (deux quarts de finale en quatre participations).

Et l’ac­tuel numéro 1 mondial a tenu à insister sur sa malchance au tirage au sort après avoir écopé d’Alexander Zverev et de Novak Djokovic lors des deux dernières éditions. Une réponse maligne qui permet d’éviter soigneu­se­ment le sujet de son niveau de jeu lors de ces deux rencontres où il aurait certai­ne­ment pu mieux faire.

« Je dirais que c’est diffi­cile pour moi de ne pas être allé plus loin que les quarts de finale ici, en Australie, car j’ai l’im­pres­sion de bien jouer. Ces deux dernières années, j’ai vrai­ment bien joué. Mais en quarts de finale, j’ai perdu contre Zverev et contre Djokovic. Je pense que ce n’est pas habi­tuel de jouer contre ce genre de joueurs en quarts de finale quand on est numéro 1 ou 2 mondial. Mais ce n’est pas une excuse. Je veux juste faire mieux que les années précé­dentes. J’ai donc le senti­ment que cette année sera proba­ble­ment l’une de celles où je pourrai ou où j’aurai la chance d’aller plus loin. »