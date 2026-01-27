Auteur d’une pres­ta­tion de très haut niveau pour écarter Alex De Minaur, ce mardi en quarts de finale de l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz était parti­cu­liè­re­ment détendu lors de son passage en confé­rence de presse d’après match.

Forcément inter­rogé sur son prochain match face à Alexander Zverev, contre qui il s’était incliné ici‐même il y a deux ans en quarts, le numéro 1 mondial a loué le niveau de jeu actuel de son adver­saire, autant à l’en­traî­ne­ment qu’en match.

Carlos about Zverev : “ if he wants to beat me he has to sweat a lot” 🥶 pic.twitter.com/T316vDoeTl — f (@fvaeey) January 27, 2026

« La semaine avant le tournoi, nous nous sommes entraînés avec d’autres joueurs. Je me suis entraîné avec lui, et le niveau était vrai­ment très élevé. Le score était de 7–6 pour lui. Ça a duré environ une heure et demie. C’était donc un tennis de haut niveau, avec une inten­sité élevée. J’ai regardé ses matchs tout au long du tournoi, et j’ai trouvé impres­sion­nant le niveau qu’il a atteint jusqu’à présent, donc ça va être un grand combat. Je sais qu’il sert très bien. Il joue de manière très solide et agres­sive quand il le peut dans les échanges depuis la ligne de fond. Je serai prêt, c’est certain. Je suis impa­tient de l’af­fronter ici, à l’Open d’Australie, en demi‐finale. Je sais ce que j’ai à faire. Je serai bien préparé pour ce match, et oui, s’il veut me battre, il va devoir beau­coup trans­pirer (sourire). »