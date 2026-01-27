Auteur d’une prestation de très haut niveau pour écarter Alex De Minaur, ce mardi en quarts de finale de l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz était particulièrement détendu lors de son passage en conférence de presse d’après match.
Forcément interrogé sur son prochain match face à Alexander Zverev, contre qui il s’était incliné ici‐même il y a deux ans en quarts, le numéro 1 mondial a loué le niveau de jeu actuel de son adversaire, autant à l’entraînement qu’en match.
Carlos about Zverev : “ if he wants to beat me he has to sweat a lot” 🥶 pic.twitter.com/T316vDoeTl— f (@fvaeey) January 27, 2026
« La semaine avant le tournoi, nous nous sommes entraînés avec d’autres joueurs. Je me suis entraîné avec lui, et le niveau était vraiment très élevé. Le score était de 7–6 pour lui. Ça a duré environ une heure et demie. C’était donc un tennis de haut niveau, avec une intensité élevée. J’ai regardé ses matchs tout au long du tournoi, et j’ai trouvé impressionnant le niveau qu’il a atteint jusqu’à présent, donc ça va être un grand combat. Je sais qu’il sert très bien. Il joue de manière très solide et agressive quand il le peut dans les échanges depuis la ligne de fond. Je serai prêt, c’est certain. Je suis impatient de l’affronter ici, à l’Open d’Australie, en demi‐finale. Je sais ce que j’ai à faire. Je serai bien préparé pour ce match, et oui, s’il veut me battre, il va devoir beaucoup transpirer (sourire). »
Publié le mardi 27 janvier 2026 à 18:10