Alcaraz raconte sa soirée après son sacre, Kyrgios n’a pas dû apprécier !

Par Baptiste Mulatier

Alors qu’il est devenu le plus jeune joueur de l’his­toire à remporter les quatre tour­nois du Grand Chelem, en plus d’avoir déjà été le plus jeune numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz a fait dans la sobriété après sa victoire contre Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie dimanche soir. 

Dans des propos relayés par Punto de Break, l’Espagnol de 22 ans a raconté sa soirée plutôt calme après son sacre. 

« Je n’avais plus l’énergie néces­saire pour faire quoi que ce soit, j’ai fini très tard. J’ai passé un peu de temps avec mon frère et quelques amis à jouer à des jeux de société, rien de plus. »

Nick Kyrgios, qui disait il y a quelques jours vouloir que « Carlos Alcaraz remporte le tournoi pour faire la fête toute la nuit », a sûre­ment été déçu !

Publié le mercredi 4 février 2026 à 13:42

