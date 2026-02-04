Alors qu’il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à remporter les quatre tournois du Grand Chelem, en plus d’avoir déjà été le plus jeune numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz a fait dans la sobriété après sa victoire contre Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie dimanche soir.
Dans des propos relayés par Punto de Break, l’Espagnol de 22 ans a raconté sa soirée plutôt calme après son sacre.
« Je n’avais plus l’énergie nécessaire pour faire quoi que ce soit, j’ai fini très tard. J’ai passé un peu de temps avec mon frère et quelques amis à jouer à des jeux de société, rien de plus. »
Nick Kyrgios, qui disait il y a quelques jours vouloir que « Carlos Alcaraz remporte le tournoi pour faire la fête toute la nuit », a sûrement été déçu !
Publié le mercredi 4 février 2026 à 13:42