Magnifique vainqueur d’Alexander Zverev et qualifié pour la première fois de sa carrière en finale de l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz n’est pas passé loin de la défaite. Alors qu’il menait deux sets à zéro, le numéro 1 mondial a été rattrapé par les crampes dans la troisième manche avant de se retrouver mené 5–3 dans la cinquième.
Finalement vainqueur après quatre derniers jeux assez exceptionnels, l’Espagnol a été interrogé en conférence de presse sur les propos accusatoires de son adversaire à son encontre lors d’un temps mort médical suite à des crampes. Sauf que selon l’intéressé, il ne savait pas exactement ce qu’il avait, ce qui rend son appel au kiné légitime et surtout règlementaire.
« Le match était vraiment exigeant, mais évidemment, quand j’ai ressenti des crampes avant, et au début, quand cela ne concernait qu’un muscle en particulier, je ne pensais pas du tout qu’il s’agissait de crampes au début. Je ne savais donc pas exactement ce que c’était, car je me suis contenté de faire un coup droit, puis j’ai commencé à le sentir juste dans l’adducteur droit, c’est pourquoi j’ai appelé le kinésithérapeute, car c’était juste à ce moment‐là, le reste des jambes, la jambe gauche allait bien. Je veux dire, pas bien, mais correctement. Vous savez, et après ça, avec tout le stress de ne pas savoir ce qui se passait, de ne pas savoir si ça allait empirer ou non, vous voyez, tout est arrivé, tout est arrivé après tout. Mais, vous savez, à ce moment‐là, j’ai juste parlé au kiné. Je lui ai dit : « OK, je viens de courir vers le côté avant et j’ai commencé à sentir comme l’adducteur droit. Il a décidé de prendre le temps mort médical, et il l’a fait. Ensuite, j’ai juste pris, je pense, les trois rappels juste au changement de côté, et c’est tout. Vous savez, une fois de plus, j’ai juste dit ce qui se passait au kiné, et il a décidé de prendre le temps mort médical. »
Publié le vendredi 30 janvier 2026 à 13:46