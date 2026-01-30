On sait déjà ce que va dire Alexander Zverev en confé­rence de presse. Il va évoquer le « complot » et le fait que tout le monde ne rêvait que d’une finale entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Pourtant, ce match, l’Allemand aurait dû le gagner mille fois (4−6, 6–7, 7–6, 7–6, 5–7).

En effet, quand Alcaraz est revenu sur le court après ses crampes, à la fin 3e set, il ne peut pas courir et Zverev, au lieu de l’en­foncer, lui donne un peu d’es­poir tout en arra­chant péni­ble­ment la manche au tie‐break.

Au fur et à mesure du temps, Carlitos repre­nait alors un peu de tonus et oubliait ces crampes de stress. La quatrième manche était clas­sique même si le niveau n’était pas extra­va­gant, Zverev parve­nant quand même à s’en sortir encore une fois au jeu décisif.

Et puis, le cinquième set fut à l’image de la carrière de l’Allemand. Zverev prenant le dessus avec un break d’avance, menant même 5–3 et servant pour le match… avant de s’écrouler comme il sait si bien le faire dans le fameux money time.

En face, Alcaraz n’en deman­dait pas tant, il repre­nait le dessus et clôtu­rait le match presque natu­rel­le­ment. L’Espagnol a fait preuve de rési­lience et de courage. En face Zverev, a fait du Zverev, et c’est assez désespérant.