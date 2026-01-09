Dans une interview postée sur le site de la Laver Cup, la légende Rod Laver a donné son pronostic à un peu plus d’une semaine du début de l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février).
Jannik Sinner, Carlos Alcaraz ou Novak Djokovic, le dernier homme à avoir réalisé le Grand Chelem calendaire (en 1969) semble avoir sa petite idée :
« C’est extrêmement difficile à prédire, ce qui est une excellente situation pour le tennis. De nombreux joueurs pourraient l’emporter. Bien sûr, Sinner et Alcaraz sont en tête de liste, leur rivalité s’intensifiant. Sinner continue de renforcer son jeu et est double tenant du titre, mais si les conditions sont chaudes, je dirais que Carlos a un avantage et que son désir de gagner sera plus fort que jamais, car il n’a encore jamais remporté ce titre. Et je n’écarterais jamais Novak Djokovic, qui adore les conditions en Australie. »
Publié le vendredi 9 janvier 2026 à 12:52