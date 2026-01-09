Dans une inter­view postée sur le site de la Laver Cup, la légende Rod Laver a donné son pronostic à un peu plus d’une semaine du début de l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février).

Jannik Sinner, Carlos Alcaraz ou Novak Djokovic, le dernier homme à avoir réalisé le Grand Chelem calen­daire (en 1969) semble avoir sa petite idée :

« C’est extrê­me­ment diffi­cile à prédire, ce qui est une excel­lente situa­tion pour le tennis. De nombreux joueurs pour­raient l’emporter. Bien sûr, Sinner et Alcaraz sont en tête de liste, leur riva­lité s’in­ten­si­fiant. Sinner continue de renforcer son jeu et est double tenant du titre, mais si les condi­tions sont chaudes, je dirais que Carlos a un avan­tage et que son désir de gagner sera plus fort que jamais, car il n’a encore jamais remporté ce titre. Et je n’écar­te­rais jamais Novak Djokovic, qui adore les condi­tions en Australie. »