Carlos va devoir essayer de comprendre comment il est passé à côté de son quart de finale. Lors de son passage en confé­rence de presse face aux médias espa­gnols, il a joué au jeu de la vérité et pour l’ins­tant c’est vrai­ment le grand flou.

« Il a joué un grand match et a commencé exac­te­ment comme je l’at­ten­dais. Et je ne sais pas ce qui m’est arrivé. Je ne peux tout simple­ment pas l’ex­pli­quer. Je ne me sentais pas bien sur le terrain, il n’a pas bien servi. Ce début de match C’était dommage. Et puis c’est dur de revenir ».