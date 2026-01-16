De passage en confé­rence de presse deux jours avant le début de l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz s’est exprimé pour la première fois sur la fin de sa colla­bo­ra­tion avec Juan Carlos Ferrero. Et le numéro 1 mondial n’a pas donné beau­coup de détails.

« J’ai pleine confiance en mon équipe et les entraî­ne­ments se sont vrai­ment bien passés. Cette sépa­ra­tion, c’est quelque chose qu’on a juste décidé. C’est un chapitre de vie qui est arrivé à son terme, on en a décidé ainsi. Je suis vrai­ment recon­nais­sant des sept années que j’ai passées avec Juan Carlos. J’ai beau­coup appris. Et c’est proba­ble­ment grâce à lui que je suis devenu le joueur que je suis aujourd’hui. Mais on a clos ce chapitre mutuel­le­ment. On est toujours amis, on a une bonne relation. »