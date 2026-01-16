De passage en conférence de presse deux jours avant le début de l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz s’est exprimé pour la première fois sur la fin de sa collaboration avec Juan Carlos Ferrero. Et le numéro 1 mondial n’a pas donné beaucoup de détails.
« J’ai pleine confiance en mon équipe et les entraînements se sont vraiment bien passés. Cette séparation, c’est quelque chose qu’on a juste décidé. C’est un chapitre de vie qui est arrivé à son terme, on en a décidé ainsi. Je suis vraiment reconnaissant des sept années que j’ai passées avec Juan Carlos. J’ai beaucoup appris. Et c’est probablement grâce à lui que je suis devenu le joueur que je suis aujourd’hui. Mais on a clos ce chapitre mutuellement. On est toujours amis, on a une bonne relation. »
Publié le vendredi 16 janvier 2026 à 08:49