S’il s’est imposé en quatre sets face à l’Américain Eliot Spizzirri (85e mondial) au troisième tour de l’Open d’Australie, Jannik Sinner a pourtant failli prendre la porte ce samedi sur la Rod Laver Arena.
Perclus de crampes dans la troisième manche, le double tenant du titre venait d’être breaké lorsque le protocole chaleur a été déclenché, et la partie interrompue le temps que le toit soit déployé.
Au micro d’Eurosport Espagne après sa victoire contre Tommy Paul dimanche en huitièmes de finale de l’Open d’Australie (7–6[4], 6–4, 7–5), Carlos Alcaraz a commenté ce « gros coup de chaud » pour son rival.
« Je me suis entraîné pendant 35 à 40 minutes samedi et j’ai ressenti la chaleur. Je n’ose même pas imaginer ce que cela aurait été pendant un match. Je pense que je vais avoir les mêmes conditions mardi. Mais honnêtement, c’était une journée très intense. Évidemment, j’ai regardé le match de Jannik. Comme j’aime le regarder jouer, j’ai suivi ce qui se passait. Ce sont des situations où il faut juste persévérer ; ce sont des situations très compliquées. Quand on doit faire face à la chaleur ou à des éléments extérieurs au jeu lui‐même, cela devient parfois beaucoup plus difficile. Mais une fois de plus, Jannik a prouvé qu’il était un champion, un grand joueur, en se sortant indemne de cette situation. Je suis sûr qu’il fera de son mieux pour récupérer. »
En quarts de finale à Melbourne mardi, Carlos Alcaraz affrontera Alex de Minaur, tombeur en trois sets d’Alexander Bublik. Sinner doit lui se débarrasser de son compatriote Luciano Darderi (25e mondial) en huitièmes de finale lundi.
Publié le dimanche 25 janvier 2026 à 12:24