S’il s’est imposé en quatre sets face à l’Américain Eliot Spizzirri (85e mondial) au troi­sième tour de l’Open d’Australie, Jannik Sinner a pour­tant failli prendre la porte ce samedi sur la Rod Laver Arena.

Perclus de crampes dans la troi­sième manche, le double tenant du titre venait d’être breaké lorsque le proto­cole chaleur a été déclenché, et la partie inter­rompue le temps que le toit soit déployé.

Au micro d’Eurosport Espagne après sa victoire contre Tommy Paul dimanche en huitièmes de finale de l’Open d’Australie (7–6[4], 6–4, 7–5), Carlos Alcaraz a commenté ce « gros coup de chaud » pour son rival.

« Je me suis entraîné pendant 35 à 40 minutes samedi et j’ai ressenti la chaleur. Je n’ose même pas imaginer ce que cela aurait été pendant un match. Je pense que je vais avoir les mêmes condi­tions mardi. Mais honnê­te­ment, c’était une journée très intense. Évidemment, j’ai regardé le match de Jannik. Comme j’aime le regarder jouer, j’ai suivi ce qui se passait. Ce sont des situa­tions où il faut juste persé­vérer ; ce sont des situa­tions très compli­quées. Quand on doit faire face à la chaleur ou à des éléments exté­rieurs au jeu lui‐même, cela devient parfois beau­coup plus diffi­cile. Mais une fois de plus, Jannik a prouvé qu’il était un cham­pion, un grand joueur, en se sortant indemne de cette situa­tion. Je suis sûr qu’il fera de son mieux pour récupérer. »

Hablando para Eurosport, Alcaraz ha opinado sobre lo que le pasó a Sinner.



🗣️ “Yo entrené 35–40 minutos y ya sentí el calor. No me quiero ni imaginar en un partido. Jannik demostró lo campeón que es al salir tan ileso, por decirlo de alguna manera” pic.twitter.com/9XOEorK7gE — José Morón (@jmgmoron) January 25, 2026

En quarts de finale à Melbourne mardi, Carlos Alcaraz affron­tera Alex de Minaur, tombeur en trois sets d’Alexander Bublik. Sinner doit lui se débar­rasser de son compa­triote Luciano Darderi (25e mondial) en huitièmes de finale lundi.