AccueilOpen d'AustralieAlcaraz sur la victoire miraculeuse de Sinner : "En se sortant indemne...
Open d'Australie

Alcaraz sur la victoire mira­cu­leuse de Sinner : « En se sortant indemne de cette situa­tion, Jannik a prouvé une chose »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

5260

S’il s’est imposé en quatre sets face à l’Américain Eliot Spizzirri (85e mondial) au troi­sième tour de l’Open d’Australie, Jannik Sinner a pour­tant failli prendre la porte ce samedi sur la Rod Laver Arena. 

Perclus de crampes dans la troi­sième manche, le double tenant du titre venait d’être breaké lorsque le proto­cole chaleur a été déclenché, et la partie inter­rompue le temps que le toit soit déployé.

Au micro d’Eurosport Espagne après sa victoire contre Tommy Paul dimanche en huitièmes de finale de l’Open d’Australie (7–6[4], 6–4, 7–5), Carlos Alcaraz a commenté ce « gros coup de chaud » pour son rival. 

« Je me suis entraîné pendant 35 à 40 minutes samedi et j’ai ressenti la chaleur. Je n’ose même pas imaginer ce que cela aurait été pendant un match. Je pense que je vais avoir les mêmes condi­tions mardi. Mais honnê­te­ment, c’était une journée très intense. Évidemment, j’ai regardé le match de Jannik. Comme j’aime le regarder jouer, j’ai suivi ce qui se passait. Ce sont des situa­tions où il faut juste persé­vérer ; ce sont des situa­tions très compli­quées. Quand on doit faire face à la chaleur ou à des éléments exté­rieurs au jeu lui‐même, cela devient parfois beau­coup plus diffi­cile. Mais une fois de plus, Jannik a prouvé qu’il était un cham­pion, un grand joueur, en se sortant indemne de cette situa­tion. Je suis sûr qu’il fera de son mieux pour récupérer. »

En quarts de finale à Melbourne mardi, Carlos Alcaraz affron­tera Alex de Minaur, tombeur en trois sets d’Alexander Bublik. Sinner doit lui se débar­rasser de son compa­triote Luciano Darderi (25e mondial) en huitièmes de finale lundi. 

Publié le dimanche 25 janvier 2026 à 12:24

Article précédent
Ivan Ljubicic confirme, Gasquet est bien le nouveau « coach » de Kouamé !
Article suivant
Elina Svitolina sur son mari, Gaël Monfils, après sa victoire contre Andreeva : « Il ne sera pas content ! »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.