Alors que les caméras de télévision et les micros ont pu capté un petit bout de la conversation entre Carlos Alcaraz et Rafael Nadal dans les allées de la Rod Laver Arena, quelques minutes après la victoire du premier contre Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie, le numéro 1 mondial en a dit un peu plus lors d’une interview accordée à nos confrères de Marca.
« Il m’a félicité et nous avons discuté un peu du match. De la bonne entrée en matière de Novak, de la difficulté du match… Je lui ai dit que tactiquement, j’avais commencé d’une manière qui n’avait pas fonctionné. Je jouais trop droit et il m’a dit qu’il l’avait également remarqué. Nous avons peu parlé car j’avais des choses à faire et il s’en allait. Ce fut un moment très spécial lorsque Rafa m’a serré dans ses bras, le trophée à la main. »
Publié le mardi 3 février 2026 à 14:14