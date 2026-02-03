Alors que les caméras de télé­vi­sion et les micros ont pu capté un petit bout de la conver­sa­tion entre Carlos Alcaraz et Rafael Nadal dans les allées de la Rod Laver Arena, quelques minutes après la victoire du premier contre Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie, le numéro 1 mondial en a dit un peu plus lors d’une inter­view accordée à nos confrères de Marca.

« Il m’a féli­cité et nous avons discuté un peu du match. De la bonne entrée en matière de Novak, de la diffi­culté du match… Je lui ai dit que tacti­que­ment, j’avais commencé d’une manière qui n’avait pas fonc­tionné. Je jouais trop droit et il m’a dit qu’il l’avait égale­ment remarqué. Nous avons peu parlé car j’avais des choses à faire et il s’en allait. Ce fut un moment très spécial lorsque Rafa m’a serré dans ses bras, le trophée à la main. »