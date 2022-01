Carlos Alcaraz ne fait pas dans le détail depuis le début de l’Open d’Australie.

Le grand espoir espa­gnol de 18 ans a roulé sur Alejandro Tabilo puis sur Dusan Lajovic ce mercredi. Les kilos de muscle pris ces dernières semaines semblent déjà faire leur effet. Alcaraz a donné les clefs de sa trans­for­ma­tion physique en confé­rence de presse.

« Lors de la pré‐saison précé­dente, j’ai déjà essayé un chan­ge­ment physique. Dans celle‐ci aussi. Chaque détail compte. Bien se reposer, bien manger, prendre les complé­ments néces­saires… Je pense que j’ai tout très bien fait durant la pré‐saison et j’ai beau­coup travaillé avec mon équipe. Nous savions à quel point il allait être impor­tant d’être bien physi­que­ment et comme vous pouvez le voir, nous l’avons fait et large­ment », s’est réjoui Alcaraz qui fonce sur Matteo Berrettini au prochain tour.