Alors que de nombreuses rumeurs ont circulé après la sépa­ra­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Alcaraz, et que certains obser­va­teurs imagi­naient déjà Roger Federer, Rafael Nadal ou Andy Murray en coach prin­cipal du numéro 1 mondial, ce dernier a encensé son nouvel entraî­neur prin­cipal, Samuel Lopez, en confé­rence de presse après sa victoire au premier tour de l’Open d’Australie.

Carlos Alcaraz, sobre Samuel López : “Samu, al no haber sido número uno, no haber sido un tenista profe­sional de estar en el top, a lo mejor no se le da el reco­no­ci­miento que él se merece. Incluso ahora que me han querido poner a muchos tenistas profe­sio­nales como prin­cipal… pic.twitter.com/SAuYslgxu0 — Germán R. Abril (@gerebit0) January 18, 2026

« Samu, n’ayant pas été numéro un, n’ayant pas été un joueur de tennis profes­sionnel de haut niveau, ne reçoit peut‐être pas la recon­nais­sance qu’il mérite. On parle d’an­ciens joueurs pour m’en­traîner je trouve cela injuste, car pour moi, Samuel est l’un des meilleurs, voire le meilleur entraî­neur au monde à l’heure actuelle, et je pense qu’il mérite cette recon­nais­sance, car il vous apporte des choses qu’aucun autre joueur ou entraî­neur ne peut vous apporter aujourd’hui. »