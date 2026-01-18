Alors que de nombreuses rumeurs ont circulé après la séparation entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Alcaraz, et que certains observateurs imaginaient déjà Roger Federer, Rafael Nadal ou Andy Murray en coach principal du numéro 1 mondial, ce dernier a encensé son nouvel entraîneur principal, Samuel Lopez, en conférence de presse après sa victoire au premier tour de l’Open d’Australie.
Carlos Alcaraz, sobre Samuel López : “Samu, al no haber sido número uno, no haber sido un tenista profesional de estar en el top, a lo mejor no se le da el reconocimiento que él se merece. Incluso ahora que me han querido poner a muchos tenistas profesionales como principal… pic.twitter.com/SAuYslgxu0— Germán R. Abril (@gerebit0) January 18, 2026
« Samu, n’ayant pas été numéro un, n’ayant pas été un joueur de tennis professionnel de haut niveau, ne reçoit peut‐être pas la reconnaissance qu’il mérite. On parle d’anciens joueurs pour m’entraîner je trouve cela injuste, car pour moi, Samuel est l’un des meilleurs, voire le meilleur entraîneur au monde à l’heure actuelle, et je pense qu’il mérite cette reconnaissance, car il vous apporte des choses qu’aucun autre joueur ou entraîneur ne peut vous apporter aujourd’hui. »
Publié le dimanche 18 janvier 2026 à 15:21