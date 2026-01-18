AccueilOpen d'AustralieAlcaraz tape du poing sur la table : "On parle d'anciens joueurs...
Open d'Australie

Alcaraz tape du poing sur la table : « On parle d’an­ciens joueurs pour m’en­traîner mais je trouve cela injuste, car pour moi, j’ai l’un des meilleurs, voire le meilleur coach au monde à l’heure actuelle »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

17

Alors que de nombreuses rumeurs ont circulé après la sépa­ra­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Alcaraz, et que certains obser­va­teurs imagi­naient déjà Roger Federer, Rafael Nadal ou Andy Murray en coach prin­cipal du numéro 1 mondial, ce dernier a encensé son nouvel entraî­neur prin­cipal, Samuel Lopez, en confé­rence de presse après sa victoire au premier tour de l’Open d’Australie.

« Samu, n’ayant pas été numéro un, n’ayant pas été un joueur de tennis profes­sionnel de haut niveau, ne reçoit peut‐être pas la recon­nais­sance qu’il mérite. On parle d’an­ciens joueurs pour m’en­traîner je trouve cela injuste, car pour moi, Samuel est l’un des meilleurs, voire le meilleur entraî­neur au monde à l’heure actuelle, et je pense qu’il mérite cette recon­nais­sance, car il vous apporte des choses qu’aucun autre joueur ou entraî­neur ne peut vous apporter aujourd’hui. »

Publié le dimanche 18 janvier 2026 à 15:21

Article précédent
Quand Sabalenka allume en pleine tête la Française Rakotomanga

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.