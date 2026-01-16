AccueilOpen d'AustralieAlcaraz, un peu embarrassé : "Non, non, non, je n'essaie pas de...
Open d'Australie

Alcaraz, un peu embar­rassé : « Non, non, non, je n’es­saie pas de faire comme Djokovic »

Par Thomas S

Lors de son passage ce vendredi en confé­rence de presse d’avant tournoi à l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz a notam­ment été inter­rogé sur l’évo­lu­tion de son service, qui ressemble de plus en plus à celui de Novak Djokovic (voir vidéo ci‐dessous).

Et si le numéro 1 mondial a insisté sur l’im­por­tance de ce coup et sa volonté de progresser, il a démenti l’idée d’avoir copié sur l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem, même s’il recon­nait malgré tout des similitudes. 

« Maintenant, avec ce mouve­ment au service, je me sens vrai­ment très à l’aise, fluide, avec un rythme très calme et paisible, ce qui, je pense, m’aide beau­coup à mieux servir », a déclaré Alcaraz avant d’évo­quer la forte ressem­blance de sa mise en jeu avec celle de Djokovic. « Non, non, non, je n’es­saie pas de faire comme Djokovic. Je n’y ai pas pensé, ou plutôt je ne pensais pas à faire le même service que Djokovic. Mais fina­le­ment, je vois même des simi­li­tudes (sourire). »

Publié le vendredi 16 janvier 2026 à 17:12

