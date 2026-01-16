Lors de son passage ce vendredi en conférence de presse d’avant tournoi à l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz a notamment été interrogé sur l’évolution de son service, qui ressemble de plus en plus à celui de Novak Djokovic (voir vidéo ci‐dessous).
🎙️ Carlos Alcaraz : “I wasn’t thinking about making the same serve as Djokovic, but at the end, I can even see the similarities.”— Daily Alcaraz (@alcarazdaily) January 16, 2026
Et si le numéro 1 mondial a insisté sur l’importance de ce coup et sa volonté de progresser, il a démenti l’idée d’avoir copié sur l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem, même s’il reconnait malgré tout des similitudes.
« Maintenant, avec ce mouvement au service, je me sens vraiment très à l’aise, fluide, avec un rythme très calme et paisible, ce qui, je pense, m’aide beaucoup à mieux servir », a déclaré Alcaraz avant d’évoquer la forte ressemblance de sa mise en jeu avec celle de Djokovic. « Non, non, non, je n’essaie pas de faire comme Djokovic. Je n’y ai pas pensé, ou plutôt je ne pensais pas à faire le même service que Djokovic. Mais finalement, je vois même des similitudes (sourire). »
Publié le vendredi 16 janvier 2026 à 17:12