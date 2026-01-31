En confé­rence de presse, Carlos a osé une compa­raison qui confirme qu’il connait très bien l’his­toire du tennis mais aussi que petit il ne ratait jamais une sortie de son idole Rafael Nadal.

« Ma situa­tion me rappelle beau­coup ce que Rafa a fait en 2009, quand il a eu ce match incroyable avec Verdasco et que tout le monde doutait de sa capa­cité à jouer la finale, et il a fini par battre Federer en cinq sets. Je ne dis pas que je vais faire la même chose, mais je pense qu’en finale de Grand Chelem, on ne peut pas dire qu’on est fatigué. L’adrénaline qui en découle me portera si je parviens à bien faire les choses au cours des prochaines heures. Je sais que demain je vais me lever raide. Je vais main­te­nant consa­crer quelques heures à tout le processus de récu­pé­ra­tion pour être au mieux, il va être un peu diffi­cile de m’en­dormir après tout ce qui s’est passé, mais je vais me battre et donner le meilleur de moi‐même pour arriver dimanche dans la meilleure dispo­si­tion possible »