Après l’in­ter­ven­tion du Ministre des affaires étran­gères, c’est au tour du président de la République de Serbie, Aleksandar Vucic, de s’ex­primer sur son compte sur le cas Novak Djokovic.

Toujours retenu, et ce depuis main­te­nant 8 heures, dans une pièce au sein de l’aé­ro­port de Melbourne pour une défaut de visa, le numéro 1 mondial s’est entre­tenu au télé­phone avec son président comme l’a révélé ce dernier.

« Je viens de terminer une conver­sa­tion télé­pho­nique avec Novak Djokovic. J’ai dit à notre Novak que toute la Serbie était avec lui et que nos auto­rités prenaient toutes les mesures pour arrêter le harcè­le­ment du meilleur joueur de tennis du monde dans les plus brefs délais. Conformément à toutes les normes du droit inter­na­tional public, la Serbie se battra pour Novak Djokovic, pour la justice et la vérité. Soit dit en passant, Novak est fort, comme nous le connais­sons tous », a écrit le Président serbe sur son compte Instagram.

Cette affaire Djokovic a défi­ni­ti­ve­ment pris des propor­tions qui dépassent tota­le­ment le cadre du sport. Et c’est fina­le­ment assez regrettable.