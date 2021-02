Décidément, les bles­sures aux abdo­mi­naux semblent être la nou­velle mode de cet Open d’Australie. Après l’a­ban­don de l’Espagnol Carreno‐Busta face à Dimitrov dans la nuit de jeu­di à ven­dre­di à cause d’une bles­sure aux abdos et la fin de match com­pli­qué de Djokovic hier matin après de vio­lentes dou­leurs là encore aux abdo­mi­naux, c’est au tour de Berrettini de pour­suivre cette malé­dic­tion. Alors qu’il menait deux sets à rien, l’Italien a fait appel à un méde­cin pour soi­gner de vives dou­leurs abdo­mi­nales. Un set de plus aurait été sans doute de trop pour l’Italien qui a déci­dé de tout don­ner en cette fin de troi­sième manche, rem­por­té au tie‐break. Score final : 7–6 7–6 7–6 en 2h58 de jeu.