Et si on venait d’as­sister au premier gros tour­nant de ce quart de finale de l’Open d’Australie entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic ?

Breaké par l’Espagnol à 4–4 dans le premier set, le Serbe, grima­çant et visi­ble­ment touché au niveau de l’ad­duc­teur gauche, a décidé de pendre un temps mort médical et de passer par les vestiaires afin de se faire mani­puler cette zone doulou­reuse par le médecin du tournoi.

Mauvaises(s) nouvelle(s) pour Djokovic : breaké par Alcaraz et mené 5–4 dans le 1er set, le Serbe est contraint de quitter la Rod Laver Arena pour se faire soigner, aux adduc­teurs a priori.



Regardez l’Open d’Australie en exclu sur Eurosport #AusOpen #HomeOfTennis pic.twitter.com/5e89tFm8zR — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 21, 2025

Rapidement de retour sur le court, Djokovic n’a rien pu faire pour empê­cher son adver­saire de conclure cette première manche sur un jeu blanc (6−4). Espérons malgré tout qu’il soit en mesure de terminer la rencontre.