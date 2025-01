Un défi de taille attend Alex De Minaur ce mercredi en quarts de finale de l’Open d’Australie (pas avant 9h30 du matin).

En plus d’af­fronter le numéro 1 mondial, tenant du titre et meilleur joueur de ces derniers mois, Jannik Sinner, l’Australien va surtout tenter de battre pour la première fois sa bête noire sur le circuit contre qui il s’est toujours incliné en neuf confrontations.

Interrogé à ce sujet, le local, qui sera soutenu par tout un stade, ne veut surtout pas partir perdant.

« Vous savez ce qui est génial avec le tennis, c’est qu’une fois que nous serons rentrés sur le court, nous commen­ce­rons tous les deux à 0–0. C’est une toute nouvelle journée, un tout nouveau match, et tout peut arriver. Le sport est impré­vi­sible. C’est exac­te­ment l’état d’es­prit dans lequel je vais aborder ce match. J’ai hâte d’y être. C’est le genre de match que je veux jouer. En fin de compte, s’il y a une chose que je veux faire, c’est que ce sera mon premier match de tout ce tournoi où je serai l’out­sider et où je n’aurai pas toute la pres­sion et les attentes de devoir gagner. C’est donc très exci­tant et j’attends cela avec impatience. »