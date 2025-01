Alors que le troi­sième titre du Grand Chelem remporté par Jannik Sinner à l’Open d’Australie a fait beau­coup de bruit en Italie, certains obser­va­teurs et anciens joueurs, comme Paolo Bertolucci (ex‐12e mondial), sont telle­ment fiers de l’ac­tuel numéro 1 mondial qu’ils s’en­flamment peut‐être un peu trop.

« Il n’y a plus qu’un seul homme aux commandes et les autres s’éloignent de plus en plus. Un an plus tard, Djokovic est moins dange­reux et aucun nouveau visage n’est apparu derrière lui. Alexander Zverev a lui‐même déclaré que Jannik Sinner était trop fort et qu’il n’y avait rien à faire. Et si le 2e joueur mondial, qui a pris trois sets à zéro, le dit, alors imaginez les autres joueurs. L’écart est très grand. »