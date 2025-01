En confé­rence de presse après sa défaite en trois sets contre Jannik Sinner en finale de l’Open d’Australie, Alexander Zverev a révélé ce que lui avait dit le numéro 1 mondial pour le récon­forter lors­qu’il était en larmes avant le début de la céré­monie de remise des prix.

« J’étais abattu. J’étais aussi très ému à ce moment‐là. Je pense qu’il l’a vu. Il m’a dit que je soulè­verai certai­ne­ment l’un de ces trophées dans ma carrière, que j’étais trop bon pour ne pas le faire. C’était un moment un peu diffi­cile pour moi parce que j’étais vrai­ment bien dans la finale, je pensais vrai­ment que j’avais une très bonne chance parce que je me sentais bien. Je sentais bien la balle. Je me sentais capable de riva­liser. C’était donc un moment diffi­cile pour moi. Je veux dire que c’est la troi­sième fois en Grand Chelem que je vois quel­qu’un soulever le trophée (après l’US Open 2020 contre Thiem et Roland‐Garros 2024 face à Alcaraz) et que je me tiens à côté de lui. Et il n’y a rien que je souhaite plus que de pouvoir tenir l’un de ces trophées dans mes mains. »