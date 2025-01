« Je te souhaite de remporter le titre car tu le mérites mon ami », a écrit Novak Djokovic à l’in­ten­tion d’Alexander Zverev après son abandon face à lui en demi‐finales de l’Open d’Australie ce vendredi.

Un soutien de poids pour l’Allemand qui a été inter­rogé sur cette décla­ra­tion en confé­rence de presse d’après match. Extraits.

Q. Novak a dit qu’il voulait abso­lu­ment que tu gagnes dimanche, et il n’est pas le seul à avoir dit qu’il allait t’en­cou­rager et à vouloir que tu remportes ton premier tournoi du Grand Chelem. C’est un sport très indi­vi­duel. Que repré­sente pour toi le soutien des autres joueurs de tennis ?

Alexander Zverev : Cela signifie beau­coup pour moi, surtout de la part de Novak, je pense, que j’ad­mire et que je respecte énor­mé­ment. Oui, comme je l’ai dit, j’at­tends dimanche avec impa­tience. J’ai le senti­ment d’avoir fait le travail néces­saire et je me sens prêt. Nous verrons donc comment cela se passe. Je suis très recon­nais­sant à Novak de m’avoir souhaité ça. Ouais, on verra ce qui va se passer ce week‐end.