Vainqueur en quatre sets d’Ugo Humbert, ce dimanche en huitièmes de finale de l’Open d’Australie, Alexander Zverev a tenu à rendre hommage à son adver­saire pour la qualité de son jeu et notam­ment de sa deuxième manche où l’Allemand s’est senti tota­le­ment dépassé.

« Je pense que si vous regardez le deuxième set, je doute que quel­qu’un puisse gagner ce set contre lui. S’il trouve un moyen de jouer comme ça de manière plus stable, il est certain qu’il fera partie du Top 10. Il a tout. Il a le service de gaucher qui est incroya­ble­ment diffi­cile à retourner. Ses retours sont incroyables quand ils fonc­tionnent. Parfois, il retour­nait plus vite que moi au service. Il n’y a pas beau­coup de joueurs qui font ça et qui ont cette capa­cité. Il est quoi, 14e mondial main­te­nant ? Il va proba­ble­ment monter au clas­se­ment après ce tournoi. Je ne sais pas si c’est vrai ou non. Je ne fais que supposer. Il n’est donc pas loin d’être dans le top 10. Il n’est qu’à deux ou trois places. Je pense vrai­ment qu’il a le poten­tiel pour y arriver. »