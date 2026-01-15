Battue par la 117e mondiale, Joanna Garland, lors de la nouvelle exhi­bi­tion origi­nale proposée par l’Open d’Australie, One Point Slam, un tournoi réunis­sant joueurs profes­sion­nels, amateurs, mascu­lins et féminin dans des matchs en un seul point, Alexander Zverev a confié un certain stress avant de se faire battre par la joueuse taïwanaise.

« Vous m’avez vu jouer des finales de Grand Chelem ? Donc oui, bien sûr que je suis stressé », plai­san­tait l’Allemand avant de déclarer après sa défaite, « elle est simple­ment meilleure que moi. »

Un format qui a en tout cas beau­coup plu aux joueurs et aux fans, surtout après la victoire inat­tendue du joueur amateur et local, Jordan Smith, vain­queur au passage d’un million de dollars australien.









