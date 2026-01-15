Battue par la 117e mondiale, Joanna Garland, lors de la nouvelle exhibition originale proposée par l’Open d’Australie, One Point Slam, un tournoi réunissant joueurs professionnels, amateurs, masculins et féminin dans des matchs en un seul point, Alexander Zverev a confié un certain stress avant de se faire battre par la joueuse taïwanaise.
« Vous m’avez vu jouer des finales de Grand Chelem ? Donc oui, bien sûr que je suis stressé », plaisantait l’Allemand avant de déclarer après sa défaite, « elle est simplement meilleure que moi. »
Un format qui a en tout cas beaucoup plu aux joueurs et aux fans, surtout après la victoire inattendue du joueur amateur et local, Jordan Smith, vainqueur au passage d’un million de dollars australien.
Publié le jeudi 15 janvier 2026 à 17:17