Alexandre Muller (tombeur de Popyrin en cinq sets) prévient Zverev avant le 2e tour : « Je l’ai déjà battu, donc je sais que je peux le faire »

On le savait déjà, mais Alexandre Muller est un vrai battant. 

Mené deux manches à une par le local, Alexei Popyrin, ce lundi au premier tour de l’Open d’Australie, le Français a puisé dans ses retran­che­ments pour fina­le­ment s’im­poser au super ti‐break du cinquième set. Une victoire à l’ar­ra­chée et à l’image du 52e mondial qui, on le rappelle, est atteint de la maladie de Crohn. 

De passage en confé­rence de presse d’après match, Alexandre a été inter­rogé sur son prochain adver­saire, qui n’est autre que le 3e joueur mondial, Alexander Zverev. Un rendez‐vous qui ne l’ef­fraie pas. 

« Ça sera aussi un match physique parce qu’il ne rate pas beau­coup du fond. Je l’ai déjà battu une fois (en 2025 à Hambourg), donc ça enlève au moins ce petit truc dans la tête où on se dit « on joue un monstre, ça va être compliqué ». Moi, je l’ai déjà battu, donc je sais que je peux le faire et on verra bien. »

Publié le lundi 19 janvier 2026 à 18:45

