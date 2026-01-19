On le savait déjà, mais Alexandre Muller est un vrai battant.
Mené deux manches à une par le local, Alexei Popyrin, ce lundi au premier tour de l’Open d’Australie, le Français a puisé dans ses retranchements pour finalement s’imposer au super ti‐break du cinquième set. Une victoire à l’arrachée et à l’image du 52e mondial qui, on le rappelle, est atteint de la maladie de Crohn.
De passage en conférence de presse d’après match, Alexandre a été interrogé sur son prochain adversaire, qui n’est autre que le 3e joueur mondial, Alexander Zverev. Un rendez‐vous qui ne l’effraie pas.
« Ça sera aussi un match physique parce qu’il ne rate pas beaucoup du fond. Je l’ai déjà battu une fois (en 2025 à Hambourg), donc ça enlève au moins ce petit truc dans la tête où on se dit « on joue un monstre, ça va être compliqué ». Moi, je l’ai déjà battu, donc je sais que je peux le faire et on verra bien. »
