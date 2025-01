Lors de son média day, le joueur alle­mand a clai­re­ment exprimé son désir, on le sent plus motivé que jamais. Il faut dire qu’il semble prêt pour parvenir à réaliser le plus grand objectif de sa carrière.

« Oui, je veux dire, je pense que tout le monde sait ce que je recherche. Tout le monde sait quel est mon objectif et mes rêves, n’est‐ce pas ? C’est de gagner. Quand on est numéro 2 mondial et qu’on se lance dans un tournoi du Grand Chelem en tant que numéro 2 mondial, il faut avoir l’état d’es­prit suivant : je veux gagner le tournoi. C’est comme ça que je me sens. Je veux abso­lu­ment jouer mon meilleur tennis. Je veux abso­lu­ment, oui, aller le plus loin possible et, si tout va bien, gagner le tournoi »