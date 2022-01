Présentatrice sur Eurosport durant la quin­zaine austra­lienne aux côtés de Mats Wilander et Tim Henman, la Française Alizé Lim a été inter­rogée par Tennis365 sur sa vision de l’af­faire Novak Djokovic. Et sans réel­le­ment entrer dans les détails, Alizé a avoué une certaine sympa­thie pour le numéro 1 mondial.

« Pour moi, il reste un grand cham­pion de par ce qu’il a accompli et quand il reviendra et commen­cera à gagner, les gens passe­ront à autre chose. Cette histoire est telle­ment énorme. J’ai même supprimé certaines personnes sur Twitter parce que c’était trop. Cela me rend anxieuse parce que je ne peux pas m’empêcher d’éprouver de l’empathie parce que je suis moi‐même un joueur de tennis. Je m’ima­gine tout de suite dans cette situa­tion et je me dis que j’au­rais des rougeurs partout et que je ne dormi­rais plus du tout. Rien que d’y penser, ça me rend anxieuse. »