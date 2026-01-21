Fraîchement natu­ra­lisée autri­chienne, après une publi­ca­tion sur les réseaux sociaux copiée mot pour mot sur celle de sa compa­triote, Daria Kasatkina (devenue austra­lienne quelques mois plus tôt), Anastasia Potapova s’est offert ce mercredi Emma Raducanu au deuxième tour de l’Open d’Australie (7−6, 6–2).

Une victoire acquise malgré une frac­ture du doigt au niveau de la main gauche, elle qui est droi­tière et qui sera opposé au prochain tour à une certaine numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka.

Interrogée en confé­rence de presse sur ce duel à venir face à la Biélorusse, la native de Saratov a fait part de son relâchement.

« C’est une bonne amie. Je l’aime beau­coup. Chaque fois que nous avons joué ensemble aupa­ra­vant, j’ai appris quelque chose de nouveau après le match, donc j’ai vrai­ment hâte de jouer. Oui, je n’ai rien à perdre. Je suis en troi­sième tour. J’ai fait de mon mieux. J’ai un doigt cassé. Je continue à aimer le tennis. Oui, je vais juste essayer d’y aller et de faire de mon mieux. »