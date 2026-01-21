Fraîchement naturalisée autrichienne, après une publication sur les réseaux sociaux copiée mot pour mot sur celle de sa compatriote, Daria Kasatkina (devenue australienne quelques mois plus tôt), Anastasia Potapova s’est offert ce mercredi Emma Raducanu au deuxième tour de l’Open d’Australie (7−6, 6–2).
Une victoire acquise malgré une fracture du doigt au niveau de la main gauche, elle qui est droitière et qui sera opposé au prochain tour à une certaine numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka.
Interrogée en conférence de presse sur ce duel à venir face à la Biélorusse, la native de Saratov a fait part de son relâchement.
« C’est une bonne amie. Je l’aime beaucoup. Chaque fois que nous avons joué ensemble auparavant, j’ai appris quelque chose de nouveau après le match, donc j’ai vraiment hâte de jouer. Oui, je n’ai rien à perdre. Je suis en troisième tour. J’ai fait de mon mieux. J’ai un doigt cassé. Je continue à aimer le tennis. Oui, je vais juste essayer d’y aller et de faire de mon mieux. »
Publié le mercredi 21 janvier 2026 à 19:09