Nommé président de l’ATP depuis janvier 2020, Andrea Gaudenzi a récem­ment été inter­rogé sur le prochain Open d’Australie et les restric­tions sani­taires qui vont êtres mises en place. Pour le moment, il semble­rait que seuls les joueurs vaccinés soient auto­risés à péné­trer sur le terri­toire austra­lien, ou plus préci­sé­ment sur celui de l’État du Victoria sur lequel le Grand Chelem a lieu. Et à ce niveau, le patron italien n’a aucun pouvoir.

« Nous savons depuis quelques jours que vous ne pouvez pas aller en Australie si vous n’êtes pas vacciné. Cela peut encore changer mais c’est leur tournoi. S’ils décident de l’or­ga­niser avec cette règle, nous ne pouvons rien faire. Le problème, ce sont les joueurs qui ne seront pas vaccinés. Je ne peux pas répondre pour Djokovic mais nous espé­rons que le gouver­ne­ment auto­ri­sera les joueurs non vaccinés à jouer après deux semaines d’iso­le­ment. Mais c’est une déci­sion gouver­ne­men­tale au‐dessus de nous. Pour Novak, c’est une déci­sion person­nelle. Mais il faut penser à la grande majo­rité des joueurs qui sont vaccinés et qui veulent jouer. La bonne nouvelle est que le pour­cen­tage augmente régu­liè­re­ment. Nous sommes déjà à 70 %. Nous espé­rons arriver à 95 % ou 98 % dans deux mois. »