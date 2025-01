Dans une décla­ra­tion en direct sur Channel 9, rapportée par L’Equipe, l’ex‐9e joueuse mondiale, Andrea Petkovic, a insisté sur l’im­pas­si­bi­lité du meilleur joueur au monde actuel, Jannik Sinner.

« C’est le plus fort qu’on a actuel­le­ment sur le Tour. Quand il rentre sur le court, il laisse tout derrière lui et joue sa parti­tion avec perfec­tion en oubliant tout ce qui pour­rait l’af­fecter. Dans sa demi‐finale contre Shelton, il a interagi un instant avec son clan et j’ai aimé ça parce que je me suis dit : ‘Ah tiens, il est humain, il a des émotions !’ Sinon, on le sent telle­ment focalisé… »