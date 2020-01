C’est la journée des forfaits pour l’Open d’Australie (20 janvier au 2 février). Après ceux de Juan Martin Del Potro et de Richard Gasquet, le Grand Chelem australien enregistre celui de Bianca Andreescu. La Canadienne de 19 ans, touchée au genou depuis le Masters de Shenzhen, n’est pas encore remise de sa blessure : « L’Open d’Australie arrive trop tôt dans mon processus de rééducation et malheureusement, je ne pourrai pas y jouer cette année. Ce fut une décision très difficile à prendre car j’aime jouer à Melbourne mais je dois respecter mon plan de récupération pour mon genou et mon corps. » La lauréate de l’US Open 2019 n’a pas encore dévoilé une date de retour à la compétition. En 2019, la native de Mississauga avait participé à seulement 11 tournois car elle avait déjà été embêtée par de nombreuses blessures.

Open is unfortunately too soon in my rehab process and I sadly will not be able to play in it this year. It was a very tough decision to make as I love to play in Melbourne but I have to respect the recuperation plan for my knee and body. I can’t wait to come back to Aus soon x

— Bianca (@Bandreescu_) January 11, 2020