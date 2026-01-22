AccueilOpen d'AustralieAndreeva s'emballe contre le public : "Fuck you all"
Open d'Australie

Andreeva s’emballe contre le public : « Fuck you all »

Jean Muller
Par Jean Muller

On sait que la jeune russe a un carac­tère bien trempée et qu’elle a un peu de mal à gérer certaines situa­tions quand notam­ment un match devient diffi­cile. On se souvient par exemple de son atti­tude lors de son quart de finale à Roland‐Garros face à Loïs Boisson où elle avait complè­te­ment déjoué. 

Hier alors qu’elle a déroule face à Sakkari (6−4, 6–0) qui était forcé­ment soutenue par la commu­nauté grecque très présente en Australie, il semble bien que Mira ait péte un cable.

On lit bien sur ses lèvres : « Fuck you all », ce qui n’est pas très smart. Evidemment, elle contre­dira cette version mais le mal est fait…

Publié le jeudi 22 janvier 2026 à 07:40

We Love Tennis
