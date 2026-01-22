On sait que la jeune russe a un caractère bien trempée et qu’elle a un peu de mal à gérer certaines situations quand notamment un match devient difficile. On se souvient par exemple de son attitude lors de son quart de finale à Roland‐Garros face à Loïs Boisson où elle avait complètement déjoué.
Hier alors qu’elle a déroule face à Sakkari (6−4, 6–0) qui était forcément soutenue par la communauté grecque très présente en Australie, il semble bien que Mira ait péte un cable.
Andreeva to the Aus open crowd today :— SK (@Djoko_UTD) January 21, 2026
“Fuck you all 🫶” pic.twitter.com/oLaD0bpHor
On lit bien sur ses lèvres : « Fuck you all », ce qui n’est pas très smart. Evidemment, elle contredira cette version mais le mal est fait…
Publié le jeudi 22 janvier 2026 à 07:40