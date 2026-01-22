On sait que la jeune russe a un carac­tère bien trempée et qu’elle a un peu de mal à gérer certaines situa­tions quand notam­ment un match devient diffi­cile. On se souvient par exemple de son atti­tude lors de son quart de finale à Roland‐Garros face à Loïs Boisson où elle avait complè­te­ment déjoué.

Hier alors qu’elle a déroule face à Sakkari (6−4, 6–0) qui était forcé­ment soutenue par la commu­nauté grecque très présente en Australie, il semble bien que Mira ait péte un cable.

Andreeva to the Aus open crowd today :



“Fuck you all 🫶” pic.twitter.com/oLaD0bpHor — SK (@Djoko_UTD) January 21, 2026

On lit bien sur ses lèvres : « Fuck you all », ce qui n’est pas très smart. Evidemment, elle contre­dira cette version mais le mal est fait…