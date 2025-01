Pour sa première expé­rience en tant qu’en­traî­neur de Novak Djokovic, Andy Murray semble avoir pris beau­coup de plaisir malgré l’abandon du Serbe ce vendredi en demi‐finales de l’Open d’Australie face à Alexander Zverev.

Interrogé par nos confrères du Guardian, le Britannique, forcé­ment déçu, est notam­ment revenu sur la perfor­mance épous­tou­flante de son poulain face à Carlos Alcaraz.

« C’est une façon malheu­reuse de terminer le tournoi. Mais le match qu’il a joué contre Alcaraz était incroyable, c’était impres­sion­nant à regarder de si près, c’était une perfor­mance incroyable. Il s’amé­lio­rait progres­si­ve­ment au fur et à mesure que le tournoi avan­çait. C’est diffi­cile. Quand on arrive à ce stade du tournoi, on a l’im­pres­sion de se rappro­cher de quelque chose de très spécial, et c’est dommage si le corps ne réagit pas comme on le souhai­te­rait. Avec Novak, il y a toujours de l’es­poir car c’est un excellent joueur et il a su trouver des solu­tions dans des situa­tions diffi­ciles par le passé. Cette fois, ce n’était pas le cas. »