Revenant sur le sacre histo­rique à l’Open d’Australie de Carlos Alcaraz, devenu à seule­ment 22 ans le premier joueur à remporter les quatre toujours du Grand Chelem, Andy Roddick, dans le dernier épisode de son podcast, a tenu à citer toutes les légendes du tennis que le prodige espa­gnol avait déjà égalé.

Et il faut bien recon­naitre que la liste est très impressionnante.

« Je suis allé à Londres il y a quelques années pour parti­ciper à un match cari­tatif. J’étais sur l’un des courts du Queen’s Club, en train de taper quelques balles et de rigoler. Et qui est arrivé sur le court à côté de moi ? Je me suis figé, inca­pable de respirer. C’était Stefan Edberg. Je dis ça parce que je suis joueur. J’ai joué dans des tour­nois du Grand Chelem. Je connais beau­coup de monde et c’est un truc de tennis. Il a eu un impact sur moi, même plusieurs années plus tard. Il a remporté six tour­nois du Grand Chelem. [Boris] Becker en a remporté six. Jonny McEnroe en a remporté sept. C’est l’une des voix les plus célèbres de tous les temps, l’une des personnes les plus célèbres de l’his­toire du tennis. Alcaraz l’a main­te­nant égalé à 22 ans. Quelqu’un dont on ne parle jamais assez, c’est Mats Wilander, qu’il a désor­mais égalé avec sept titres. Ce sont des monstres ! Il les a rattrapés à 22 ans. Il se présente main­te­nant à Roland‐Garros, qu’il a remporté ces deux dernières années, et il vise Jimmy Connors, qui a joué jusqu’à 40 ans, Andre Agassi et Lendl. Je ne veux jamais que les exploits de ces personnes soient consi­dérés comme anodins, même si nous avons l’embarras du choix. Je ne veux jamais en arriver là. Les personnes qui sont pour moi de véri­tables monstres, que je n’ar­rive pas à oublier depuis mon enfance, il vient de les égaler à 22 ans. C’est absurde. »