Revenant sur le sacre historique à l’Open d’Australie de Carlos Alcaraz, devenu à seulement 22 ans le premier joueur à remporter les quatre toujours du Grand Chelem, Andy Roddick, dans le dernier épisode de son podcast, a tenu à citer toutes les légendes du tennis que le prodige espagnol avait déjà égalé.
Et il faut bien reconnaitre que la liste est très impressionnante.
« Je suis allé à Londres il y a quelques années pour participer à un match caritatif. J’étais sur l’un des courts du Queen’s Club, en train de taper quelques balles et de rigoler. Et qui est arrivé sur le court à côté de moi ? Je me suis figé, incapable de respirer. C’était Stefan Edberg. Je dis ça parce que je suis joueur. J’ai joué dans des tournois du Grand Chelem. Je connais beaucoup de monde et c’est un truc de tennis. Il a eu un impact sur moi, même plusieurs années plus tard. Il a remporté six tournois du Grand Chelem. [Boris] Becker en a remporté six. Jonny McEnroe en a remporté sept. C’est l’une des voix les plus célèbres de tous les temps, l’une des personnes les plus célèbres de l’histoire du tennis. Alcaraz l’a maintenant égalé à 22 ans. Quelqu’un dont on ne parle jamais assez, c’est Mats Wilander, qu’il a désormais égalé avec sept titres. Ce sont des monstres ! Il les a rattrapés à 22 ans. Il se présente maintenant à Roland‐Garros, qu’il a remporté ces deux dernières années, et il vise Jimmy Connors, qui a joué jusqu’à 40 ans, Andre Agassi et Lendl. Je ne veux jamais que les exploits de ces personnes soient considérés comme anodins, même si nous avons l’embarras du choix. Je ne veux jamais en arriver là. Les personnes qui sont pour moi de véritables monstres, que je n’arrive pas à oublier depuis mon enfance, il vient de les égaler à 22 ans. C’est absurde. »
Publié le mardi 3 février 2026 à 19:19