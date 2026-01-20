Lors de sa confé­rence de presse, Amanda Anisimova qui est toujours natu­relle et très souriante a fait une vraie confi­dence concer­nant ce qu’elle pensait de sa rivale Aryna Sabalenka.

Selon elle, Aryna est un vraie vent de frai­cheur sur le circuit car même si elle est la numéro 1 incon­testée et incon­tes­table, elle parvient à rester elle‐même sans oublier d’être drôle…

« J’adore le fait qu’elle soit au sommet et classée numéro numéro 1. Évidemment, elle main­tient une atti­tude très profes­sion­nelle, mais en même temps, elle montre qu’on a le droit de s’amuser et d’être un peu bête en dehors du terrain. J’ai l’impression qu’elle a repoussé certaines limites dans cet aspect et d’être capable d’avoir un bon équi­libre. J’adore ça »