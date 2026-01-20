Lors de sa conférence de presse, Amanda Anisimova qui est toujours naturelle et très souriante a fait une vraie confidence concernant ce qu’elle pensait de sa rivale Aryna Sabalenka.
Selon elle, Aryna est un vraie vent de fraicheur sur le circuit car même si elle est la numéro 1 incontestée et incontestable, elle parvient à rester elle‐même sans oublier d’être drôle…
« J’adore le fait qu’elle soit au sommet et classée numéro numéro 1. Évidemment, elle maintient une attitude très professionnelle, mais en même temps, elle montre qu’on a le droit de s’amuser et d’être un peu bête en dehors du terrain. J’ai l’impression qu’elle a repoussé certaines limites dans cet aspect et d’être capable d’avoir un bon équilibre. J’adore ça »
Publié le mardi 20 janvier 2026 à 08:05