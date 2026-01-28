Amanda Anisimova a peut‐être trouvé sa bête noire.

Alors qu’elle n’avait jamais battu Jessica Pegula, en trois confron­ta­tions, la 4e joueuse mondiale a encore subi la loi de sa compa­triote, ce mercredi en quarts de finale de l’Open d’Australie : 6–2, 7–6(1), en 1h35 de jeu.

Forcément déçue étant donné qu’elle restait sur deux finales de rang dans les tour­nois du Grand Chelem, à Wimbledon et l’US Open, l’Américaine, qui ne cesse de progresser, a fait part d’un certain désarroi en confé­rence de presse d’après match, tout en expli­quant que cela ne durera pas longtemps.

« Je dirais qu’en tant que joueuse de tennis, on peut être très irra­tion­nelle, et bien sûr, je suis très recon­nais­sante pour la vie que j’ai, la carrière que j’ai, mais on perd un peu la tête après des matchs comme celui‐ci. Je pense qu’a­près une journée comme aujourd’hui (mercredi), je vais complè­te­ment perdre tout sens de la ratio­na­lité pendant environ 48 heures, et c’est un peu ce qui arrive quand on travaille si dur pour quelque chose et qu’en­suite on a des jour­nées comme celle‐ci. C’est diffé­rent de toute autre carrière, je dirais. Donc, oui, c’est ce qui rend le tennis très diffi­cile, mais aussi, vous savez, nous avons une vie formi­dable, et je suis recon­nais­sante pour ce que je fais, mais c’est vrai­ment très diffi­cile à gérer et à vivre, mais oui. »