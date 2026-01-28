AccueilOpen d'AustralieAnisimova, honnête après sa défaite contre Pegula : "Je suis très reconnaissante...
Open d'Australie

Anisimova, honnête après sa défaite contre Pegula : « Je suis très recon­nais­sante pour la vie que j’ai, mais on perd un peu la tête après des matchs comme celui‐ci. Je vais complè­te­ment perdre tout sens de la ratio­na­lité pendant environ 48 heures »

Thomas S
Par Thomas S

-

181
Australian Open - Melbourne - 22�12025

Amanda Anisimova a peut‐être trouvé sa bête noire.

Alors qu’elle n’avait jamais battu Jessica Pegula, en trois confron­ta­tions, la 4e joueuse mondiale a encore subi la loi de sa compa­triote, ce mercredi en quarts de finale de l’Open d’Australie : 6–2, 7–6(1), en 1h35 de jeu.

Forcément déçue étant donné qu’elle restait sur deux finales de rang dans les tour­nois du Grand Chelem, à Wimbledon et l’US Open, l’Américaine, qui ne cesse de progresser, a fait part d’un certain désarroi en confé­rence de presse d’après match, tout en expli­quant que cela ne durera pas longtemps. 

« Je dirais qu’en tant que joueuse de tennis, on peut être très irra­tion­nelle, et bien sûr, je suis très recon­nais­sante pour la vie que j’ai, la carrière que j’ai, mais on perd un peu la tête après des matchs comme celui‐ci. Je pense qu’a­près une journée comme aujourd’hui (mercredi), je vais complè­te­ment perdre tout sens de la ratio­na­lité pendant environ 48 heures, et c’est un peu ce qui arrive quand on travaille si dur pour quelque chose et qu’en­suite on a des jour­nées comme celle‐ci. C’est diffé­rent de toute autre carrière, je dirais. Donc, oui, c’est ce qui rend le tennis très diffi­cile, mais aussi, vous savez, nous avons une vie formi­dable, et je suis recon­nais­sante pour ce que je fais, mais c’est vrai­ment très diffi­cile à gérer et à vivre, mais oui. »

Publié le mercredi 28 janvier 2026 à 16:26

Article précédent
Djokovic recadre un jour­na­liste : « Je trouve un peu irres­pec­tueux que vous passiez cela sous silence »
Article suivant
Musetti taquin avec Djokovic après son abandon : « J’ai vu qu’il avait demandé un temps mort médical, mais je ne m’in­quié­tais pas vrai­ment pour lui »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.