4. Pour la 4ème fois de sa carrière, Richard #Gasquet a été contraint à aban­donner au cours d’un match en Grand Chelem :

🇫🇷 RG 2003 | 1⁄ 64 | vs Lapentti

🇬🇧 Wim 2016 | 1⁄ 8 | vs Tsonga

🇫🇷 RG 2017 | 1⁄ 16 | vs Monfils

🇦🇺 OA 2022 | 1⁄ 32 | vs Van De Zandschulp pic.twitter.com/1hTn9Wqesv