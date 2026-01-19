L’Open d’Australie frappe encore un grand coup !

Après avoir déjà obtenu la présence de Roger Federer la semaine précé­dant le début du tournoi, le premier Grand Chelem de la saison a annoncé la venue de Rafael Nadal et de l’ancienne n°1 mondiale Ashleigh Barty à l’occasion de la « nuit des légendes », orga­nisée à Melbourne le 1er février prochain, jour de la finale masculine.

« Les ambas­sa­deurs de Kia Australia, Ash Barty et Dylan Alcott, ouvri­ront la soirée en parta­geant leurs anec­dotes, leurs souve­nirs et leur amour du tennis austra­lien. Ils seront suivis par Rafael Nadal, qui fera son retour pour sa première appa­ri­tion en tant que légende de l’Open d’Australie, et reviendra sur son parcours ainsi que sur l’héritage qu’il a laissé à Melbourne », a précisé le tournoi dans un communiqué.

🥹 ¡RAFAEL NADAL VOLVERÁ AL #AO2026 ! 👏



El domingo 1 de febrero el español estará presente en el primer Grand Slam de la tempo­rada para ser parte de la ‘Noche de las leyendas’, junto a Ashleigh Barty y Dylan Alcott.✨ pic.twitter.com/QghXMopNBN — ESPN Tenis (@ESPNtenis) January 19, 2026

Une nouvelle et belle surprise pour les fans de tennis.