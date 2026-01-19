L’Open d’Australie frappe encore un grand coup !
Après avoir déjà obtenu la présence de Roger Federer la semaine précédant le début du tournoi, le premier Grand Chelem de la saison a annoncé la venue de Rafael Nadal et de l’ancienne n°1 mondiale Ashleigh Barty à l’occasion de la « nuit des légendes », organisée à Melbourne le 1er février prochain, jour de la finale masculine.
« Les ambassadeurs de Kia Australia, Ash Barty et Dylan Alcott, ouvriront la soirée en partageant leurs anecdotes, leurs souvenirs et leur amour du tennis australien. Ils seront suivis par Rafael Nadal, qui fera son retour pour sa première apparition en tant que légende de l’Open d’Australie, et reviendra sur son parcours ainsi que sur l’héritage qu’il a laissé à Melbourne », a précisé le tournoi dans un communiqué.
Une nouvelle et belle surprise pour les fans de tennis.
Publié le lundi 19 janvier 2026 à 17:45