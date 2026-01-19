Marina Stakusic, une quali­fiée cana­dienne, ne s’attendait sûre­ment pas à ça en dispu­tant son deuxième match dans un tableau de Grand Chelem, le premier à l’Open d’Australie.

Opposée à la wild­card locale Priscilla Hon, elle n’a pas résisté aux condi­tions de chaleur extrême que l’on connaît à Melbourne.

En effet, à 3–3 dans le troi­sième set, la joueuse s’est effon­drée sans jamais se relever, devant même être évacuée en fauteuil, son adver­saire l’aidant en lui tirant les crampes.

🇨🇦(Q)Marina Stakusic can no longer continue. She gave it her all but could barley move out there. Intense battle from both players.



Classy from 🇦🇺Priscilla Hon to be there conso­ling Marina. The Aussie WC is into round two as another Canadian drops due to injury. #AusOpen #AO26 pic.twitter.com/E1wre0cS89 — Jacob Pacheco (@JacobPacheco6) January 19, 2026

Après Félix Auger Aliassime contraint d’aban­donner dès le premier tour dans la nuit, les Canadiens n’aiment donc visi­ble­ment pas les condi­tions en Australie..