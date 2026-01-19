Marina Stakusic, une qualifiée canadienne, ne s’attendait sûrement pas à ça en disputant son deuxième match dans un tableau de Grand Chelem, le premier à l’Open d’Australie.
Opposée à la wildcard locale Priscilla Hon, elle n’a pas résisté aux conditions de chaleur extrême que l’on connaît à Melbourne.
En effet, à 3–3 dans le troisième set, la joueuse s’est effondrée sans jamais se relever, devant même être évacuée en fauteuil, son adversaire l’aidant en lui tirant les crampes.
Après Félix Auger Aliassime contraint d’abandonner dès le premier tour dans la nuit, les Canadiens n’aiment donc visiblement pas les conditions en Australie..
Publié le lundi 19 janvier 2026 à 08:56