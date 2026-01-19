AccueilOpen d'AustralieAprès Félix Auger Aliassime la chaleur fait encore des sacrés dégâts chez...
Open d'Australie

Après Félix Auger Aliassime la chaleur fait encore des sacrés dégâts chez les Canadiens, Stakusic sort sur un fauteuil !

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

393

Marina Stakusic, une quali­fiée cana­dienne, ne s’attendait sûre­ment pas à ça en dispu­tant son deuxième match dans un tableau de Grand Chelem, le premier à l’Open d’Australie.

Opposée à la wild­card locale Priscilla Hon, elle n’a pas résisté aux condi­tions de chaleur extrême que l’on connaît à Melbourne.

En effet, à 3–3 dans le troi­sième set, la joueuse s’est effon­drée sans jamais se relever, devant même être évacuée en fauteuil, son adver­saire l’aidant en lui tirant les crampes.

Après Félix Auger Aliassime contraint d’aban­donner dès le premier tour dans la nuit, les Canadiens n’aiment donc visi­ble­ment pas les condi­tions en Australie..

Publié le lundi 19 janvier 2026 à 08:56

