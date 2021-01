Après la fédé­ra­tion espa­gnole, la fédé­ra­tion argen­tine de ten­nis (AAT) a exi­gé hier soir dans un com­mu­ni­qué le « res­pect et l’attention » pour les joueurs argen­tins qui vivent actuel­le­ment un confi­ne­ment strict en Australie. Les ten­nis­men argen­tins « souffrent d’un enfer­me­ment strict mal­gré le fait qu’ils soient néga­tifs dans cha­cun des tests PCR suc­ces­sifs réa­li­sés », Ainsi, l’AAT « appelle les auto­ri­tés à revoir les condi­tions impo­sées » : « Nous com­pre­nons les déci­sions prises par le gou­ver­ne­ment aus­tra­lien afin de pro­té­ger la san­té de tout le per­son­nel impli­qué dans le tour­noi et du grand public, mais nous pen­sons qu’il est essen­tiel de revoir les condi­tions envers les ath­lètes, en tenant compte du res­pect de leur san­té men­tale et phy­sique, étant don­né les exi­gences aux­quelles ils sont confron­tés lors de leur par­ti­ci­pa­tion ».

Plusieurs joueurs et fédé­ra­tions natio­nales de ten­nis avaient déjà remis en ques­tion le modèle d’i­so­le­ment des joueurs de ten­nis en Australie… en vain.