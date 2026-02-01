S’il n’est pas parvenu à décrocher le 25e titre du Grand Chelem de sa carrière, malgré un début de finale tonitruant face à Carlos Alcaraz en finale de l’Open d’Australie ce dimanche, Novak Djokovic a peut‐être gagné le plus important : le respect et l’amour des fans de tennis.
Impressionnant sur le court avec notamment sa victoire exceptionnelle face à Jannik Sinner en demi‐finales et remarquable en dehors avec un discours inspirant après sa défaite face au numéro 1 mondial, le Serbe a reçu un hommage appuyé de la part de l’ancien joueur australien, Paul McNamee, fan incontesté de Nole depuis notamment les déboires de ce dernier liés à son expulsion du territoire australien en 2022.
After Novak’s heartfelt words, I can only wonder if he will be back. If not, Novak, it has been a privilege to watch you play, and to get to know you as a person both in Perth and here. You are an ornament to the sport, and you are the GOAT. Whatever happens, thank you— Paul McNamee (@PaulFMcNamee) February 1, 2026
« Après les paroles sincères de Novak, je ne peux que me demander s’il reviendra. Si ce n’est pas le cas, Novak, ce fut un privilège de te voir jouer et d’apprendre à te connaître en tant que personne, tant à Perth qu’ici. Tu es un atout pour ce sport, et tu es le GOAT. Quoi qu’il arrive, merci », a écrit l’ancien numéro 1 mondial en double sur son compte Twitter.
Publié le dimanche 1 février 2026 à 14:14