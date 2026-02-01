AccueilOpen d'Australie"Après les paroles de Djokovic, je ne peux que me demander s'il...
Open d'Australie

« Après les paroles de Djokovic, je ne peux que me demander s’il reviendra. Si ce n’est pas le cas, Novak, ce fut un privi­lège de te voir jouer. Tu es un atout pour ce sport, et tu es le GOAT »

Thomas S
Par Thomas S

-

0

S’il n’est pas parvenu à décro­cher le 25e titre du Grand Chelem de sa carrière, malgré un début de finale toni­truant face à Carlos Alcaraz en finale de l’Open d’Australie ce dimanche, Novak Djokovic a peut‐être gagné le plus impor­tant : le respect et l’amour des fans de tennis.

Impressionnant sur le court avec notam­ment sa victoire excep­tion­nelle face à Jannik Sinner en demi‐finales et remar­quable en dehors avec un discours inspi­rant après sa défaite face au numéro 1 mondial, le Serbe a reçu un hommage appuyé de la part de l’an­cien joueur austra­lien, Paul McNamee, fan incon­testé de Nole depuis notam­ment les déboires de ce dernier liés à son expul­sion du terri­toire austra­lien en 2022. 

« Après les paroles sincères de Novak, je ne peux que me demander s’il reviendra. Si ce n’est pas le cas, Novak, ce fut un privi­lège de te voir jouer et d’ap­prendre à te connaître en tant que personne, tant à Perth qu’ici. Tu es un atout pour ce sport, et tu es le GOAT. Quoi qu’il arrive, merci », a écrit l’an­cien numéro 1 mondial en double sur son compte Twitter. 

Publié le dimanche 1 février 2026 à 14:14

Article précédent
Alcaraz à Djokovic après l’avoir battu en finale : « Tu dis que je fais des choses incroyables, mais ce que tu fais est vrai­ment inspi­rant, pas seule­ment pour les spor­tifs mais pour tous les gens du monde entier »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.