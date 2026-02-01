S’il n’est pas parvenu à décro­cher le 25e titre du Grand Chelem de sa carrière, malgré un début de finale toni­truant face à Carlos Alcaraz en finale de l’Open d’Australie ce dimanche, Novak Djokovic a peut‐être gagné le plus impor­tant : le respect et l’amour des fans de tennis.

Impressionnant sur le court avec notam­ment sa victoire excep­tion­nelle face à Jannik Sinner en demi‐finales et remar­quable en dehors avec un discours inspi­rant après sa défaite face au numéro 1 mondial, le Serbe a reçu un hommage appuyé de la part de l’an­cien joueur austra­lien, Paul McNamee, fan incon­testé de Nole depuis notam­ment les déboires de ce dernier liés à son expul­sion du terri­toire austra­lien en 2022.

After Novak’s heart­felt words, I can only wonder if he will be back. If not, Novak, it has been a privi­lege to watch you play, and to get to know you as a person both in Perth and here. You are an orna­ment to the sport, and you are the GOAT. Whatever happens, thank you — Paul McNamee (@PaulFMcNamee) February 1, 2026

« Après les paroles sincères de Novak, je ne peux que me demander s’il reviendra. Si ce n’est pas le cas, Novak, ce fut un privi­lège de te voir jouer et d’ap­prendre à te connaître en tant que personne, tant à Perth qu’ici. Tu es un atout pour ce sport, et tu es le GOAT. Quoi qu’il arrive, merci », a écrit l’an­cien numéro 1 mondial en double sur son compte Twitter.