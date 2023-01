Bien qu’ils ne frappent pas du tout la balle de la même manière, Rafael Nadal et Novak Djokovic sont unanimes concer­nant la qualité des nouvelles balles Dunlop utili­sées par l’Open d’Australie sur cette édition 2023.

Car après la sortie remar­quée de l’Espagnol à ce sujer lors du média day, c’est au tour du Serbe de criti­quer publi­que­ment ces fameuses balles comme il l’a fait lors de sa confé­rence de presse après sa victoire au premier tour.

« Les balles ont changé cette année. Elles sont diffé­rentes : plus il y a d’échanges et plus le jeu est long, plus la balle est grosse ou velue, plus elle est lente. J’ai vu que Popyrin jouait depuis quatre heures, que Ruud jouait depuis trois heures et demie. Je pense que nous allons voir des matchs plus longs cette année, et l’une des prin­ci­pales raisons est la qualité des balles. Je ne pense pas que la vitesse du terrain ait beau­coup changé : les courts exté­rieurs sont assez rapides, mais la balle est plus lente et cela affecte le jeu. »